Cina, produzione auto elettriche e ibride +35,2% a 11,24 mln nei primi 9 mesi 2025

Il settore cinese dei veicoli elettrici e ibridi ha mantenuto un forte slancio nella produzione e nelle vendite nei primi nove mesi dell'anno, secondo i dati del settore pubblicati oggi. La produzione di auto elettriche e ibride è aumentata del 35,2% su base annua, raggiungendo 11,24 milioni di unità, nei primi tre trimestri, come riportato dalla China Association of Automobile Manufacturers (Caam). Le vendite nello stesso periodo sono aumentate del 34,9% su base annua, raggiungendo quasi 11,23 milioni di unità, rappresentando il 46,1% delle vendite totali di veicoli in Cina, secondo i dati della Caam.