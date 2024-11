Cina, scende del 14% il consumo di benzina con l'aumento vendite veicoli elettrici

Negli ultimi mesi, il consumo di benzina in Cina ha iniziato a diminuire, a causa dell'aumento delle vendite di veicoli elettrici, della lenta crescita economica e del calo demografico. «Stimiamo che il consumo di benzina in Cina sia stato in media di 3,2 milioni di barili al giorno (b/d) ad agosto 2024, il 14% in meno rispetto ad agosto 2023. La tendenza e continuata a settembre e ottobre, in calo rispetto agli stessi mesi del 2023. Da gennaio a luglio di quest'anno, in Cina e stata consumata piu benzina rispetto all'anno precedente». E' quanto si legge in un report dell'Eia, Energy Information e Administration. «Queste tendenze ci hanno portato a ridurre la nostra crescita prevista nel consumo di petrolio e combustibili liquidi in Cina nel 2024 e nel 2025 nel nostro Short-Term Energy Outlook (STEO). La crescita della Cina di 0,1 milioni di b/g nel 2024 e di 0,3 milioni di b/g nel 2025 sara guidata principalmente dalle materie prime petrolchimiche anziche dai carburanti per i trasporti, riflettendo l'aumento della produzione petrolchimica nel paese». Le vendite combinate di veicoli ibridi, veicoli elettrici ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno rappresentato piu della meta delle vendite totali di veicoli passeggeri in Cina nell'ottobre 2024, secondo i dati di Bloomberg. Questa quota di vendite e aumentata rispetto al 40% nell'ottobre 2023.

Sebbene l'aumento delle vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in sia solo uno dei fattori che hanno moderato il recente consumo di benzina in Cina, la continua penetrazione di questi veicoli sul mercato potrebbe incidere sul futuro del consumo di benzina, sottolinea l'Eia. In Cina, in genere vengono venduti ogni anno tra 20 e 25 milioni di veicoli passeggeri. In futuro, a seconda delle tendenze di vendita future e del numero di motori a combustione interna dismessi, i BEV e gli ibridi potrebbero costituire una grande porzione della flotta totale di veicoli in Cina. Sebbene «nel nostro STEO non prevediamo il consumo di singoli prodotti petroliferi come benzina o gasolio in paesi diversi dagli Stati Uniti, teniamo conto di cambiamenti fondamentali che influenzano il consumo di prodotti petroliferi nelle nostre previsioni», aggiunge l'Energy Information Administration.

In Cina, l'aumento delle vendite di veicoli BEV e ibridi, una popolazione in calo e una crescita economica piu lenta hanno limitato la crescita del consumo di benzina. Sulla base delle ultime previsioni di Oxford Economics, si prevede che il PIL cinese crescera del 4,1% nel 2025, il che e piu lento della media del tasso di crescita del PIL del 6,7% dal 2015 al 2019, prima della pandemia. «Il consumo di petrolio e correlato all'attivita economica e una crescita piu lenta del PIL potrebbe anche limitare il consumo di benzina. Inoltre, la popolazione cinese ha iniziato a diminuire, il che potrebbe ridurre i chilometri totali percorsi e il consumo di benzina», conclude l'Eia.