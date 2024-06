La Cina ha speso 230 miliardi di dollari per costruire l'industria dei veicoli elettrici

«La guerra globale per i veicoli elettrici (EV) si e accesa nelle ultime settimane e minaccia di diventare ancora piu calda nei prossimi mesi. Il 12 giugno, la Commissione Europea ha annunciato penalita provvisorie che vanno dal 17,4% al 38,1% contro i veicoli elettrici importati dalla Cina. La mossa dell'Unione Europea per contrastare i sussidi cinesi ha fatto seguito all'imposizione di tariffe da parte dell'amministrazione Biden a meta maggio contro una gamma di prodotti high-tech provenienti dalla Cina, comprese tariffe del 100% sui veicoli elettrici e del 25% sulle batterie dei veicoli elettrici». E' quanto si legge in un report del Center for Strategic and International Studies. «I partner commerciali della Cina sostengono che queste tensioni sono il risultato della politica industriale cinese e delle pratiche commerciali sleali. La Cina sostiene che le sue crescenti esportazioni riflettono il naturale vantaggio comparativo del paese e l'alta qualita dei prodotti delle sue aziende. La realta - e cio che rende questa sfida difficile - e che c'e del vero in entrambe le prospettive. I veicoli elettrici cinesi hanno beneficiato di un massiccio sostegno della politica industriale e la loro qualita sta migliorando, rendendoli attraenti per i consumatori nazionali ed esteri. Una risposta efficace da parte degli Stati Uniti, dell'Europa e di altri paesi deve tenere conto di entrambi i fatti», prosegue lo studio secondo il quale, «dal 2009 al 2023, si calcola che il sostegno del governo cinese sia stato complessivamente pari a 230,8 miliardi di dollari. Nei primi 9 anni della nostra analisi (2009-2017), il finanziamento assoluto annuo e stato di circa 6,74 miliardi di dollari, poiche il settore era appena decollato. La spesa e circa triplicata nel periodo 2018-2020, per poi aumentare nuovamente nettamente a partire dal 2021».

«Queste stime riflettono la combinazione di cinque tipi di sostegno: sconti per gli acquirenti approvati a livello nazionale, esenzione dall'imposta sulle vendite del 10%, finanziamenti governativi per le infrastrutture (principalmente pali di ricarica), programmi di ricerca e sviluppo per i produttori di veicoli elettrici e appalti pubblici di veicoli elettrici. Lo sconto dell'acquirente e l'esenzione dall'imposta sulle vendite hanno rappresentato la stragrande maggioranza del sostegno al settore. Detto questo, a causa dei costi elevati e del desiderio di vagliare il campo dei produttori, il governo centrale ha ridotto lo sconto per l'acquirente nel 2022 e lo ha eliminato a partire dal 2023», prosegue il Csis. «A nostro avviso, questi dati costituiscono una stima altamente conservativa, poiche non includono altri tre tipi di supporto. In primo luogo, nonostante il cambiamento nella politica nazionale, alcune localita - tra cui Shanghai , Shenzhen e il distretto di Changping a Pechino - hanno creato modesti programmi di sconti, principalmente per incoraggiare i proprietari di veicoli ICE a passare ai veicoli elettrici. Poiche e difficile ottenere un quadro completo di questo sostegno nelle varie regioni e nel corso degli anni e questi sembrano essere programmi relativamente piccoli, questo aspetto non viene incluso nelle nostre stime. In secondo luogo - si legge nel report - i terreni a basso costo, l'elettricita e il credito non sono inclusi, principalmente perche e estremamente difficile calcolarne il valore complessivo con una certa precisione. Ma sappiamo che questo tipo di supporto e significativo e potrebbe essere fondamentale per alcuni singoli produttori di veicoli elettrici. Un recente rapporto della Banca Mondiale indica che nel 2022 il settore automobilistico nel suo insieme ha ricevuto prestiti con tassi di interesse di circa il 2%, meta della media ponderata di tutti i prestiti commerciali e industriali».

«Alcuni produttori privati di veicoli elettrici hanno anche accettato finanziamenti azionari da enti statali. L'esempio piu importante e Nio, che nel 2020 ha ricevuto un'iniezione di 5 miliardi di yuan dal governo municipale di Hefei in cambio di una partecipazione del 17% nel core business dell'azienda. Hefei ha successivamente incassato la maggior parte delle sue partecipazioni nel 2022», sottolinea lo studio. «Infine, la nostra stima non include i sussidi per altre parti della catena di approvvigionamento, compresi i minatori e i trasformatori di materie prime, i produttori di sostanze chimiche e i produttori di batterie. Secondo i rapporti annuali della CATL, che nel 2023 deteneva una quota del 43,1% del mercato cinese e del 36,8% del mercato globale , i suoi sussidi governativi sono aumentati da 76,7 milioni di dollari nel 2018 a 809,2 milioni di dollari nel 2023», sottolinea il Csis. «EVE Energy, che si colloca al 4deg posto in Cina , ha ottenuto sussidi per 208,9 milioni di dollari nel 2023». «Questi ulteriori tipi di finanziamento sono cumulativamente sostanziali, e il credito a basso costo e gli investimenti azionari sono probabilmente quelli di maggiore impatto per i produttori di veicoli elettrici. I crescenti sussidi ai produttori di batterie potrebbero significare uno spostamento generale verso un maggiore sostegno relativo nei loro confronti», evidenzia l'analisi.

«Esistono almeno due modi diversi di interpretare i dati sul sostegno della politica industriale ai produttori di veicoli elettrici. I partner commerciali della Cina potrebbero puntare a 15 anni di sostegno normativo e finanziario sostenuto per i produttori nazionali, che ha sostanzialmente modificato il campo di gioco per rendere molto piu difficile per gli altri competere in Cina o in qualsiasi altro luogo in cui vengono venduti i veicoli elettrici cinesi. Al contrario, i difensori della Cina potrebbero sottolineare che i dati mostrano che i sussidi come percentuale delle vendite totali sono diminuiti sostanzialmente, da oltre il 40% nei primi anni a solo l'11,5% nel 2023, il che riflette un modello in linea con un sostegno piu massiccio della Cina alle industrie nascenti - prosegue l'analisi - per poi ridursi gradualmente man mano che maturano. Inoltre, hanno potuto notare che il supporto medio per veicolo e sceso da 13.860 dollari nel 2018 a poco meno di 4.600 dollari nel 2023, che e inferiore al credito di 7.500 dollari che va agli acquirenti di veicoli idonei come parte dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti». «Sebbene entrambe le prospettive abbiano potenziali meriti, propendo per la prima per tre ragioni. Il primo e l'effetto cumulativo di 15 anni di sostegno statale e la probabilita che i nostri dati non tengano ancora conto di altri elementi di aiuto della politica industriale, il che si tradurrebbe in un tasso di sovvenzione piu elevato in proporzione alle vendite complessive e per veicolo», fa sapere il Csis.

Adesso, «anche dopo tutto questo tempo, in Cina ci sono 200 produttori di veicoli elettrici, che collettivamente hanno creato una capacita molto maggiore di quella che il mercato interno puo sopportare. Non sorprende che la produzione si sia espansa rapidamente, portando ad un aumento delle scorte. Di conseguenza, le aziende si sono impegnate in un'aspra guerra dei prezzi in patria e hanno intensificato gli sforzi per promuovere le esportazioni», prosegue il report. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, nel 2023 «la Cina ha utilizzato meno del 40% della sua produzione massima di celle e la capacita produttiva installata di materiali attivi catodici e anodici era quasi 4 e 9 volte maggiore della domanda globale di celle per veicoli elettrici nel 2023». Inoltre, «nonostante l'ampio sostegno del governo e l'espansione delle vendite, pochissimi produttori cinesi di veicoli elettrici e di batterie sono redditizi. In un'economia di mercato ben funzionante, le imprese valuterebbero con maggiore attenzione i loro investimenti in nuova capacita, e l'emergere di un divario cosi netto tra domanda e offerta si tradurrebbe probabilmente in un consolidamento del settore, con alcune fusioni e acquisizioni, e con l'abbandono di altre aziende con risultati mediocri. interamente il mercato», fa sapere il Csis. In questo contesto, data la portata e la portata dei produttori cinesi di veicoli elettrici, e difficile per i produttori di altri paesi che devono affrontare vincoli di bilancio piu severi competere efficacemente. La durata di questi sussidi pero difficilmente e parte di un complotto intenzionale per il dominio globale di questo settore ed e invece un sottoprodotto dell'inefficiente sistema di politica industriale cinese in cui il sostegno in genere - conclude lo studio - si estende troppo a lungo ed e distribuito in modo eccessivamente ampio, una patologia visibile sia nei settori commerciabili che in quelli non commerciabili».