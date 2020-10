Cina, vendite auto +12,8% su base annua. Quinto mese di fila di aumento a doppia cifra

PECHINO- Le vendite di auto in Cina a settembre sono aumentate del 12,8% su base annua salendo a quota 2,57 milioni di unità, mentre il mercato si è rianimato con le politiche governative per stimolare i consumi. Lo dicono i dati di un’associazione di settore pubblicati oggi. L’aumento ha segnato il quinto mese consecutivo di crescita a doppia cifra. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, le vendite di auto sono aumentate del 17,4% su base mensile. Nei primi tre trimestri dell’anno le vendite di auto sono state pari a 17,12 milioni di unità, con un calo del 6,9% su base annua. Il mese scorso, le vendite di auto sono aumentate dell’8% su base annua a quota 2,09 milioni di unità, mentre quelle di veicoli a nuova energia sono cresciute del 67,7% a 138.000 unità.

Il mercato automobilistico cinese, duramente colpito dall’epidemia di COVID-19, ha iniziato a riprendersi ad aprile grazie al rilancio della domanda e alle politiche di incentivo adottate dal governo. Per soddisfare le nuove richieste generate dal consumo green, il Consiglio di Stato cinese la scorsa settimana ha approvato un piano per rafforzare l’industria dei veicoli a nuova energia del Paese, il che sottolinea gli sforzi per affrontare le tecnologie vitali, consolidare la costruzione di infrastrutture come gli impianti di ricarica e rafforzare la cooperazione internazionale. I dati mostrano anche che la Cina lo scorso mese ha prodotto 2,52 milioni di auto, registrando una crescita del 14,1% su base annua.