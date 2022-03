Cina, vendite auto +18,7% a febbraio. Esportazioni aumentate del 60,8% rispetto al 2021

PECHINO - Le esportazioni di auto sono aumentate del 60,8% rispetto all’anno scorso, toccando quota 180.000 unità a febbraio e portando il totale delle esportazioni dei primi due mesi a 412.000 unità. Sempre nel mese di febbraio, i nuovi veicoli energetici della Cina hanno sostenuto un rapido ritmo di crescita su base annua. L’associazione prevede che il mercato automobilistico registri una crescita costante nel primo trimestre, dal momento che l’implementazione di maggiori politiche di riduzione delle tasse e delle imposte, e altre misure a sostegno alle imprese, stimoleranno l’economia e il settore automotive. Nonostante una performance economica stabile nel periodo gennaio-febbraio, la Caam ha dichiarato di rimanere cautamente ottimista. Tuttavia ha evidenziato che un ambiente esterno complesso, unito a fattori che includono una carenza di chip e l’aumento dei costi delle materie prime, potrebbe pesare sulla produzione delle fabbriche e sulle operazioni commerciali. Le aziende del settore devono continuare a tenere d’occhio i cambiamenti del mercato e a pianificare il futuro, ha concluso l’associazione.

Le vendite di automobili della Cina nel mese di febbraio sono aumentate del 18,7% su base annua, fino a raggiungere 1,74 milioni di unità, stando ai dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam) pubblicati oggi. Le vendite di auto nel periodo gennaio-febbraio hanno totalizzato 4,27 milioni di unità, in crescita del 7,5% su base annua, secondo i dati. Nel solo mese di febbraio, le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate del 27,8% su base annua, raggiungendo 1,49 milioni di unità. Le case automobilistiche cinesi hanno prodotto 1,81 milioni di veicoli nel mese di febbraio, con un aumento del 20,6% su base annua, secondo l’associazione. Le vendite e la produzione nel settore automobilistico sono rimaste generalmente stabili nei primi due mesi dell’anno, ha detto la Caam, osservando che l’industria ha continuato la sua crescita su base annua con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le vendite di automobili della Cina nel mese di febbraio sono aumentate del 18,7% su base annua, fino a raggiungere 1,74 milioni di unità, stando ai dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam) pubblicati oggi. Le vendite di auto nel periodo gennaio-febbraio hanno totalizzato 4,27 milioni di unità, in crescita del 7,5% su base annua, secondo i dati. Nel solo mese di febbraio, le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate del 27,8% su base annua, raggiungendo 1,49 milioni di unità.

Le case automobilistiche cinesi hanno prodotto 1,81 milioni di veicoli nel mese di febbraio, con un aumento del 20,6% su base annua, secondo l’associazione. Le vendite e la produzione nel settore automobilistico sono rimaste generalmente stabili nei primi due mesi dell’anno, ha detto la Caam, osservando che l’industria ha continuato la sua crescita su base annua con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le esportazioni di auto sono aumentate del 60,8% rispetto all’anno scorso, toccando quota 180.000 unità a febbraio e portando il totale delle esportazioni dei primi due mesi a 412.000 unità. Sempre nel mese di febbraio, i nuovi veicoli energetici della Cina hanno sostenuto un rapido ritmo di crescita su base annua. L’associazione prevede che il mercato automobilistico registri una crescita costante nel primo trimestre, dal momento che l’implementazione di maggiori politiche di riduzione delle tasse e delle imposte, e altre misure a sostegno alle imprese, stimoleranno l’economia e il settore automotive.

Nonostante una performance economica stabile nel periodo gennaio-febbraio, la Caam ha dichiarato di rimanere cautamente ottimista. Tuttavia ha evidenziato che un ambiente esterno complesso, unito a fattori che includono una carenza di chip e l’aumento dei costi delle materie prime, potrebbe pesare sulla produzione delle fabbriche e sulle operazioni commerciali. Le aziende del settore devono continuare a tenere d’occhio i cambiamenti del mercato e a pianificare il futuro, ha concluso l’associazione.