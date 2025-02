Cina, vendite di auto a gennaio in calo del 12,1% a 1,79 milioni di veicoli. Aumentano del 10,5% EV e Plug-in

Le vendite di auto in Cina sono diminuite a gennaio, sotto la pressione della domanda debole e di un effetto di anticipazione rispetto al mese precedente. In particolare, le vendite al dettaglio di autovetture sono diminuite, rispetto al mese precedente, del 12,1% a 1,79 milioni di veicoli, secondo la China Passenger Car Association (CPCA). Le vendite relativamente basse di gennaio erano ampiamente previste, poiché persistevano le incertezze sull'estensione del programma di sussidi governativi, che hanno portato i consumatori a effettuare i loro acquisti prima della fine dell'anno. Questo effetto di anticipazione ha portato l’industria automobilistica a vedere una domanda più debole a gennaio, ha osservato CPCA.

Le vendite al dettaglio di auto a nuova energia, una categoria in Cina che si riferisce principalmente a veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in, sono aumentate del 10,5% a 744.000 unità. Nonostante un inizio di mese lento, CPCA vede un forte potenziale per l’industria automobilistica nazionale e vendite robuste per il resto del 2025.