Cina, vola l'automotive: produzione e vendite oltre i 30 milioni di unità nel 2025: +15% a luglio

L'industria automobilistica cinese ha registrato una solida crescita annua sia nella produzione che nelle vendite a luglio, secondo i dati del settore pubblicati lunedì. Solo a luglio, la produzione automobilistica del Paese è stata di 2.591 milioni di unità, con un aumento del 13,3% su base annua, mentre le vendite sono cresciute del 14,7%, raggiungendo 2.593 milioni di unità, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam). Inoltre, la produzione automobilistica totale della Cina nei primi sette mesi dell'anno è aumentata del 12,7% a 18,24 milioni di unità, con un aumento delle vendite del 12% a 18,27 milioni di unità.