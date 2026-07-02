Cinesi in grande spolvero nel mercato di giugno Leapmotor (+932%), Omoda/Jaecoo (214%) e Byd (+208%). Ma anche Tesla scatta: +42,7%

Dopo l'andamento a corrente alternata dei mesi precedenti, il colosso americano delle auto elettriche viaggia di buon passo in Italia, mettendo a segno un +42,78% a giugno, con una quota dell'1,65%. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono salite a 2.423 unità, comunque peggio rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (+107,9% a maggio, come emerso dai dati Acea di fine giugno).

Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 3.366 vetture, in rialzo del 932,52%, con una quota che sale al 2,3%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a giugno ha immatricolato 4.295 vetture (+3,59%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 4.086 vetture, in rialzo del 214,79%, con un rialzo del 295% nei primi sei mesi. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato 6.057 vetture (+208,72%), con una quota che arriva al 4,14%.