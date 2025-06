Citroën C3 protagonista del mercato italiano a maggio. Modello a benzina più venduto ed elettrica più apprezzata del segmento

Citroën C3 è l'auto trainante del marchio francese sul mercato italiano e lo ha dimostrato anche nel mese di maggio, posizionandosi al primo posto tra i modelli a benzina più venduti in assoluto, nonché l'elettrica più apprezzata del segmento (elaborazione Dataforce). Il marchio Citroën consolida la sua posizione nella transizione energetica: nei primi cinque mesi dell'anno, ha raggiunto una quota dell'8,1% nel comparto delle vetture 100% elettriche ed è in seconda posizione assoluta nel ranking per brand del mercato elettrico. La quota di mercato dei primi cinque mesi dell'anno è del 4,1%, con una crescita dello 0,2% nel canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le novità del mese di maggio che hanno contribuito a questi risultati sono state molteplici: a partire dall'apertura degli ordini della Nuova AMI, il quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la mobilità urbana, ora disponibile anche nella versione Buggy. Inoltre, sempre nel quinto mese dell'anno, ha debuttato ufficialmente in Italia il Nuovo SUV C5 Aircross, evoluzione del modello di segmento C, che si rinnova nel design, nella gamma motori e nei contenuti tecnologici e di comfort, ora anche in versione 100% elettrica. Prosegue invece a riscuotere successo il SUV C3 Aircross (lanciato lo scorso aprile) grazie alla configurazione fino a 7 posti in soli 4,39 metri, alle motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche e a un posizionamento pensato per rispondere alle esigenze di famiglie e giovani dinamici.