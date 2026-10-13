Citroën e DS, Xavier Chardon: «Auto più accessibili, meno complicate e tecnologia al servizio delle persone»

Due marchi con identità differenti, ma un obiettivo comune: valorizzare le sinergie di Stellantis senza rinunciare alla propria personalità. È questa la strategia illustrata da Xavier Chardon, CEO di Citroën e DS Automobiles, durante una tavola rotonda al Salone dell’Auto di Parigi. Al centro del confronto, il futuro delle piccole elettriche, il posizionamento premium di DS e la necessità di rendere nuovamente accessibile l’automobile.

DS, il lusso francese punta sul comfort. «La tecnologia deve essere al servizio delle persone e non fine a sé stessa». È uno dei concetti espressi da Chardon parlando del futuro di DS Automobiles, marchio che vuole rafforzare la propria identità premium attraverso comfort, personalizzazione e savoir-faire francese. Il riferimento resta la leggendaria DS del 1955, che rivoluzionò il concetto di benessere a bordo. La condivisione delle piattaforme con Peugeot e gli altri marchi Stellantis non rappresenta un limite: «La piattaforma può essere la stessa, ma su DS dobbiamo offrire un comfort superiore, più personalizzazione e tecnologie distintive». L'obiettivo è proporre un'esperienza differente, introducendo anche innovazioni destinate successivamente ai modelli di maggiore diffusione.

Citroën, lo spirito della 2CV per una nuova elettrica accessibile. Per Citroën, invece, il futuro passa dal recupero della filosofia che rese celebre la 2CV. «Non è tanto importante riprendere il design originale, quanto comprendere lo scopo per cui quell'auto era stata creata», spiega Chardon. La storica utilitaria nacque per offrire una mobilità semplice, funzionale e accessibile. Oggi il marchio vuole reinterpretare quegli stessi valori attraverso una piccola vettura completamente elettrica, prodotta in Europa e con un prezzo contenuto. «Quando nacque la 2CV, il suo prezzo equivaleva a circa due anni di salario minimo. Oggi vogliamo arrivare a un'auto che costi l'equivalente di dieci mensilità», osserva il manager. Il progetto punta quindi a una mobilità elettrica alla portata di un pubblico più ampio, con un'attenzione particolare al contenimento di peso, dimensioni e complessità.

Piccole auto e normative europee: «Non possiamo aspettare». Chardon affronta anche il tema delle future regole europee per le piccole automobili, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra sicurezza, tecnologia e costi. «Non possiamo continuare ad applicare gli stessi requisiti a un'auto da 15.000 euro e a una da 50.000 euro», è il senso della sua posizione. Il rischio è rendere le vetture d'ingresso sempre meno accessibili, spingendo i consumatori a mantenere automobili più vecchie.

«Speriamo di avere presto un quadro normativo europeo, ma non possiamo aspettare», sottolinea Chardon. Citroën intende quindi proseguire lo sviluppo dei propri progetti, sfruttando anche le sinergie industriali con Fiat. Intanto, il manager si dice soddisfatto dell'accoglienza della nuova C3, in particolare in Italia, e dell'incremento della produzione nello stabilimento slovacco di Trnava.

Due identità per affrontare la concorrenza. Per Chardon, il patrimonio storico dei marchi europei rappresenta un vantaggio competitivo, soprattutto di fronte all'arrivo di nuovi costruttori. Ma il passato non deve diventare un esercizio di nostalgia. «Il design deve seguire la funzione», è il principio che guida la strategia Citroën. DS continuerà a puntare su comfort e raffinatezza, mentre Citroën cercherà di riportare sul mercato automobili intelligenti, leggere e accessibili. Due strade differenti, unite dalla volontà di offrire prodotti riconoscibili e coerenti con le esigenze degli automobilisti.