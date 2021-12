Cnh Industrial, assemblea approva scorporo di Iveco Group. Titolo guadagna il 3,08% a 16,72 euro

TORINO - - L’assemblea straordinaria dei soci di cnh industrial ha approvato lo scorporo di Iveco Group. Hanno votato a favore il 99,8957% degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea, pari a 1.447.607.405 azioni. Ha votato contro lo scorporo lo 0,1043% degli azionisti. Lo scorporo sarà effettivo dal primo gennaio 2022 e dal 3 gennaio le due società saranno quotate indipendente a Piazza Affari. L’assemblea straordinaria dei soci di cnh industrial ha approvato lo scorporo di iveco group. hanno votato a favore il 99,8957% degli azionisti che hanno partecipato all’assemblea, pari a 1.447.607.405 diritti di voto. Ha votato contro lo scorporo lo 0,1043% degli azionisti. Lo scorporo sarà effettivo dal primo gennaio 2022 e dal 3 gennaio le due società saranno quotate indipendente a Piazza Affari. I diritti di voto di cnh industrial per l’assemblea straordinaria che si è tenuta oggi ammontano complessivamente a 1.725.559.632 su 1.364.400.196 azioni ordinarie.

Hanno votato in assemblea azionisti per un totale di 1.453.102.528 diritti di voto. Si sono espressi a favore dello scorporo appunto il 99,8957% dei diritti di voto. Hanno votato contro lo 0,1043% dei diritti di voto, pari a 1.511.484. Si sono astenuti azionisti per 3.983.639 diritti di voto. L’assemblea straordinaria di Cnh Industrial ha anche approvato la nomina di Asa Tamsons e Catia Bastioli quali membri non esecutivi del consiglio di amministrazione. Da ricordare che Exor, la holding che fa capo alla famiglia Agnelli-Elkann, è azionista di Cnh Industrial con il 26,9% del capitale e il 42,5% dei diritti di voto. Accelera Cnh in Piazza Affari dopo il via libera dei soci allo scorporo di Iveco, con relativa quotazione in Borsa a partire dal prossimo 3 gennaio. Il titolo guadagna il 3,08% a 16,72 euro, riportandosi sui livelli dello scorso 17 novembre, coincidente con il massimo storico dalla quotazione in Borsa.