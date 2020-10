Cnh, contributo di Fpt Industrial a progetti sostenibilità Ue. Per ridurre emissioni trasporti su gomma merci e passeggeri

TORINO - Fpt Industrial, il brand globale per i powertrain di Cnh Industrial , è capofila nella ricerca per la valutazione, il testing e l'utilizzo di carburanti alternativi. L'impegno del brand per fornire soluzioni innovative per motori a basse emissioni è dimostrato dal sostegno a due progetti europei per la sostenibilità. Il progetto Longrun (acronimo che in inglese sta per: 'sviluppo di motopropulsori efficienti ed ecologici per camion e pullman a lunga percorrenza') fa parte del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, che riunisce 30 partner di 13 paesi europei (tra cui Iveco). L'ambizioso obiettivo è la riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di carburante nel settore dei trasporti a lungo raggio.

Il progetto promuoverà anche la progettazione e lo sviluppo di motopropulsori (anche ibridi) efficienti, sia per camion che per pullman. Fpt Industrial e Iveco sono inoltre stati partner determinanti anche nel progetto Imperium (acronimo che in inglese sta per: 'implementazione del controllo del motopropulsore per emissioni e consumi reali economici e puliti'), consorzio a cui partecipano i principali produttori europei di veicoli commerciali e motori, fornitori di sistemi e servizi, istituti universitari e centri di ricerca. La finalità del progetto, sotto l'egida della Commissione Europea e della European Green Vehicles Initiative (EGVI), una partnership pubblico-privata (cPPP), è quella di fornire per il futuro veicoli e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale.