Cnh Industrial, Iveco consegna 145 autobus Crossway ad Arriva in Repubblica Ceca

TORINO - Iveco Bus, produttore globale di autobus e bus gran turismo e brand di Cnh Industrial, ha consegnato 145 nuovi autobus Crossway Low Entry Line ad Arriva Stredni Cechy per l’impiego nella regione di Pilsen nella Repubblica Ceca. Lanciata più di dieci anni fa, Crossway è una gamma di autobus interurbani diffusa in Europa ed usata dagli operatori di autolinee e dalle società di trasporti di tutto il mondo. Iveco Bus ha prodotto oltre 40.000 esemplari di questi veicoli in varie versioni, caratterizzate da alte prestazioni e versatilità, ecocompatibilità, comfort e costi operativi ridotti. Tra le varie cose, sono equipaggiati con un motore Tector 7 da 320 CV prodotto dal marchio gemello Fpt Industrial, il brand motoristico globale di Cnh Industrial.