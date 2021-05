Cnh Industrial, l'ad Wine: «Spin off Iveco a inizio 2022. Partenza robusta nel 2021, sovraperformance on-highway»

TORINO - "Abbiamo tutte le risorse necessarie per dedicarci alla nostra strategia originaria di separazione del business on-highway da Cnh Industrial entro l'inizio del 2022". Lo ha spiegato l'ad di Cnh Industrial, Scott Wine, durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti del primo trimestre. Wine ha parlato di "una forte partenza" nel 2021 e di "sovraperformance" di Iveco e del segmento on-higway "Verso la fine del primo trimestre - ha detto Wine - abbiamo interrotto le trattative per la vendita di Iveco, anche se abbiamo mantenuto buoni rapporti con la nostra controparte.

Questa decisione si basava principalmente su due fattori: fiducia e rapidità. Dopo aver considerato tutti gli input, inclusa la forte formance del nostro business on-highway, abbiamo deciso che concentrarsi sull'esecuzione dello spin off era il percorso più certo e veloce. Le nostre attività di difesa e Fpt saranno incluse, in quanto sono in linea con i prodotti progettati e fabbricati dalla nostra attività di veicoli commerciali".