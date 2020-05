Cnh, trimestre in perdita di 54 mln. Avanti lo spin off Iveco e Fpt, ma tempi più lunghi

TORINO - Cnh Industrial ha chiuso il primo trimestre 2020 con una perdita netta di 54 milioni di dollari (0,05 dollari per azione) rispetto a un utile netto pari a 264 milioni di dollari (0,19 dollari per azione) dello stesso periodo del 2019. La perdita netta adjusted è di 66 milioni di dollari rispetto a un utile netto adjusted di 248 milioni di dollari nel primo trimestre del 2019. I ricavi consolidati sono pari nel trimestre a 5,5 miliardi di dollari, in diminuzione del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019 (in calo del 13% a cambi costanti). L'ebit adjusted negativo pari a 148 milioni di dollari rispetto a un ebit adjusted positivo pari a 278 milioni di dollari nel primo trimestre del 2019, fortemente influenzato dal crollo della domanda nel mese di marzo, dal minor assorbimento dei costi fissi causato dalla chiusura degli stabilimenti e dalle azioni per ridurre il livello delle scorte. L'indebitamento netto al 31 marzo pari a 2,3 miliardi di dollari, un aumento di 1,5 miliardi di dollari rispetto al 31 dicembre 2019, per effetto dell'assorbimento stagionale del capitale di funzionamento e dell'impatto negativo del Covid-19, parzialmente compensati dalle azioni per ridurre le scorte della società e dalle altre misure per preservare la cassa.

Cnh: avanti spin off Iveco e Fpt, ma tempi più lunghi

Cnh Industrial conferma la strategia Transform2Win, incluso lo spin-off delle attività On-Highway (Iveco e Fpt), ma i tempi saranno più lunghi a causa delle condizioni di mercato. Non vengono ancora pubblicate nuove prospettive per il 2020 (quelle precedenti erano state ritirate il 30 marzo).

"Ci siamo impegnati a garantire che emergeremo da questa crisi di salute pubblica come un'azienda più forte e più efficiente e a far sì che i nostri clienti e le nostre altre controparti, che operano in molti mercati finali essenziali per il benessere e la prosperità della società, sappiano che abbiamo dato loro il miglior supporto possibile durante questo periodo eccezionale". Lo afferma Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial. "Cnh Industrial - spiega Heywood - sta continuando ad attuare misure per adattarsi rapidamente e reagire alle circostanze straordinarie determinate dalla diffusione del Covid-19. Abbiamo dato la priorità a quattro aspetti: la salute e il benessere dei nostri dipendenti; la continuità delle nostre attività dal punto di vista della liquidità, della gestione dei costi e della presenza sul mercato; la forza della nostra rete di vendita e della nostra base fornitori; e il supporto ai nostri clienti e alle comunità in cui operiamo".

Heywood, forte liquidità solida base in contesto incerto. "La nostra liquidità disponibile è pari a 9,9 miliardi di dollari al 31 marzo 2020, il secondo livello più alto nella storia della nostra società alla fine del primo trimestre, fornendo una solida base di cassa e uno spazio all'interno delle nostre linee di credito per affrontare un contesto così incerto e sfidante". Lo sottolinea Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial, commentando i conti del primo trimestre. "Cnh Industrial - ricorda Heywood - ha recentemente dimostrato la propria capacità di accedere a programmi di finanziamento promulgati dai governi come risposta pubblica all'epidemia di Covid-19. Il management ha simulato molti e differenti scenari di evoluzione delle attuali circostanze straordinarie e sta concentrando i suoi sforzi sulla selezione delle migliori strategie in risposta a ogni potenziale scenario. Le persistenti incertezze nelle situazioni in continua evoluzione dei mercati finali, insieme a possibili ulteriori interruzioni nella nostra catena di fornitura, non ci consentono di fornire, in questo momento, delle prospettive utili sui risultati del secondo trimestre o dell'anno. La società continuerà a comunicare con i mercati finanziari e con tutte le altre parti interessate man mano che gli impatti, di breve e medio termine, del mutevole contesto economico sulle attività e la performance della società stessa diventeranno più chiari".