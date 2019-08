CNH, verso lo spin off dei camion e autobus di Iveco. Martedì capital markets day

TORINO - Una nuova operazione di scorporo, dopo Fiat Industrial e Ferrari, potrebbe interessare la galassia Agnelli. Questa volta a essere interessata è l’Iveco, la società di veicoli commerciali del gruppo Cnh Industrial. L’annuncio potrebbe arrivare martedì 3 settembre nel Capital Markets Day in programma alla Borsa di New York, quando saranno annunciate le strategie del gruppo. L’ipotesi di separare il business delle macchine agricole di Case New Holland e quello dei camion di Iveco per incrementare il valore del gruppo è nell’aria da tempo. Ne aveva parlato già a febbraio del 2018 l’ex ceo Richard Tobin che aveva sottolineato l’esigenza di rafforzare, prima di un eventuale spin off, il bilancio della società.

«Se si vuole ottenere un valore pieno, bisogna separare i due business. Non sto dicendo che lo faremo ma non bisogna essere dei geni per vedere che il business delle macchine agricole verrebbe valutato sulla base di multipli più alti», aveva spiegato Tobin. Iveco, che ha lanciato a luglio il nuovo veicolo pesante S-Way con l’obiettivo di riconquistare quote di mercato nel segmento, ha realizzato un fatturato di circa 11 miliardi di dollari nel 2018. Intanto le fabbriche italiane di Fca sono ripartite a singhiozzo dopo le ferie estive, con un pesante ricorso alla cassa integrazione e i sindacati chiedono certezza sui tempi degli investimenti annunciati in Italia.

Un segnale positivo riguarda Pomigliano che aspetta il modello Alfa Romeo da affiancare alla Panda. Il 4 settembre è convocato al ministero del Lavoro un incontro sulla cassa integrazione straordinaria nella fabbrica campana. «Il fatto che si tratti di cigs per riorganizzazione - spiega Michele De Palma, responsabile Auto della Fiom - significa che potrebbe essere in dirittura d’arrivo il Tonale», il nuovo suv del Biscione presentato al Salone dell’ Auto di Ginevra a marzo.