Codice della strada, incassi per multe stradali cresciute del 23% in 3 anni per i Comuni. Milano sempre leader, poi Roma

1,77 miliardi di euro, vale a dire dodici milioni in più rispetto al 2024 (+1%), ma ben il 23% in più se confrontati con quelli del 2022, quando il valore era pari a 1,4 miliardi di euro. Questa, secondo le elaborazioni di Facile.it su dati Siope la cifra incassata nel 2025 dai comuni italiani a seguito di multe e sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada elevate agli automobilisti che viaggiavano sulle strade italiane; Milano, Roma, Firenze e Torino sono i comuni hanno registrato i maggiori proventi maggiori. Milano si conferma anche per il 2025 il comune italiano che ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali che, lo scorso anno, sono arrivati a 178,6 milioni di euro, valore comunque in calo del 13% rispetto al 2024.

Al secondo posto si posiziona il comune di Roma, con 132,8 milioni di euro (-9% su base annua), mentre sul gradino più basso del podio c’è Firenze con 73,3 milioni di euro, ma in questo caso l’importo è in netto aumento (+19%) rispetto all’anno precedente. Quarto posto per il comune di Torino (56 milioni di euro, -8%), seguito da Napoli (47 milioni di euro, +10%). Continuando a scorrere la graduatoria dei primi 10 comuni capoluogo di provincia si trovano Genova (36,2 milioni di euro), Palermo (28,6 milioni) Bologna (27,2 milioni), Padova (25,9 milioni) e Verona (24,3 milioni). Complessivamente, questi 10 comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari ad quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale.

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia radicalmente. Limitando l’analisi ai soli comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona il comune di Firenze, che con i suoi 73,3 milioni di euro incassati e 363mila abitanti registra un valore pro capite pari a 202 euro (era 170 euro nel 2024). Scende al secondo posto il comune di Siena, dove nel 2025 la “multa pro capite” è stata pari a 180 euro, mentre in terza posizione si conferma il comune di Milano con 130 euro. Ai piedi del podio si trova il comune di Padova, con quasi 26 milioni di euro di incassi dichiarati nel 2025 e un valore pro capite pari a 125 euro; quinto posto per il comune di Rieti dove il rapporto tra multe e abitanti ha sfiorato i 124 euro.

Ma come è andata nelle piccole città italiane nel 2025? Limitando l’analisi ai comuni con meno di 1.000 residenti, in vetta alla classifica si conferma il comune di Carrodano, 465 abitanti in provincia di La Spezia, che lo scorso anno ha registrato incassi da multe stradali per quasi 770mila euro. Al secondo posto si posiziona il comune di Pettoranello del Molise, 446 abitanti in provincia di Isernia, dove i proventi hanno superato i 641mila euro. Sul gradino più basso del podio si trova il comune di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, con 346 abitanti e poco meno di 628mila euro di proventi da multe stradali. Chiudono la top 5 i comuni di Rionero Sannitico in provincia di Isernia, con più di 560mila euro, e di Poggio San Lorenzo, provincia di Rieti, con oltre 413mila euro. Parziali buone notizie arrivano dal fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it i premi medi hanno smesso di crescere tanto è vero che, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 643,97 euro, valore in linea rispetto a marzo 2025.