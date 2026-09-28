Colonnine ricarica, con il bonus volano a settembre le wallbox domestiche: +273%. Nei primi 9 mesi +160%

Le richieste per l'installazione di “wallbox”, le stazioni domestiche di ricarica per auto elettriche, sono aumentate del +273,3% in settembre su base annua grazie alla riapertura dello Sportello Invitalia per il Bonus Colonnine Domestiche 2026. Nei primi nove mesi dell'anno - secondo i dati forniti dal servizio ProntoPro, la crescita è stata del +160,4%.

Dai dati emerge inoltre una crescente richiesta di soluzioni 'chiavi in mano', che comprendano l'installazione, la documentazione per il bonus e la certificazione, oltre all'integrazione della wallbox con fotovoltaico e sistemi di accumulo.