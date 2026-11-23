Nei primi otto mesi del 2026 gli scambi commerciali internazionali della filiera automotive italiana mostrano una crescita generalizzata dei flussi in entrata e in uscita, sia per i veicoli finiti sia per i componenti. È quanto emerge dall'ultimo focus elaborato da Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), che fotografa l'andamento del settore tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo del 2025.

Autoveicoli: export a +6,8%, ma pesa il deficit delle vetture. Sul fronte degli autoveicoli nuovi, il valore delle importazioni verso l'Italia cresce del 9,2%, trainato dal comparto delle autovetture (+10,3%), mentre i veicoli industriali segnano un progresso dell'1%. Segno positivo anche per le esportazioni, che aumentano complessivamente del 6,8%: in questo caso il traino arriva dai veicoli industriali (+11,4%), seguiti dalle autovetture (+5,1%).

Il saldo commerciale del comparto resta fortemente polarizzato:

Autovetture: registrano un passivo di 14,8 miliardi di euro.

Veicoli industriali: chiudono in attivo per 521,5 milioni di euro.

A livello geografico, l'Europa si conferma il baricentro degli scambi, coprendo l'83,1% del valore delle importazioni italiane e assorbendo il 67,2% dell'export. Tra i mercati extraeuropei, gli Stati Uniti restano la prima destinazione per i veicoli prodotti in Italia con una quota del 14,8%, davanti a Giappone (5%) e Corea del Sud (1,4%).

Componentistica: saldo attivo a 4,1 miliardi di euro. Dinamica simile anche per il settore della componentistica automotive, dove tra gennaio e agosto 2026 le importazioni aumentano del 7,2% e le esportazioni del 3,4% su base annua. La bilancia commerciale mantiene un surplus consistente, pari a circa 4,1 miliardi di euro, seppur in leggera flessione rispetto ai 4,4 miliardi registrati nei primi otto mesi del 2025. Anche per parti e componenti il mercato europeo rappresenta il principale riferimento, pesando per il 78,4% sull'import e per l'81% sull'export:

Principali partner: la Germania si conferma il primo mercato sia per l'import (24,1%) sia per l'export (18,9%). Sul fronte delle importazioni seguono Francia e Cina, mentre per le esportazioni alle spalle di Berlino si posizionano Francia e Spagna.

Scambi extraeuropei: l'Asia è la prima macroarea di approvvigionamento fuori dal continente (con il 16,1% del valore importato), mentre il Nord America rappresenta la principale destinazione extraeuropea dell'export italiano con una quota del 7,4%.