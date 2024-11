Commissario Ue ai Trasporti Tzitzikostas: «Stop auto benzina-diesel nel 2035 dà certezza»

«Le regole» sullo stop all'immatricolazione di nuove auto a benzina e diesel nel 2035 «sono chiare e sono state fissate anni fa, c'è chiarezza di mercato, certezza e stabilità: le aziende hanno ancora undici anni per poter raggiungere obiettivi in modo progressivo». Lo ha detto il commissario Ue designato per i Trasporti, il greco Apolostos Tzitzikostas, nel corso dell'audizione di conferma al Parlamento europeo. «Il target al 2035 consente anche la presenza di veicoli ibridi e plug-in, non stiamo creando un elemento di rottura, non c'è elettrificazione al cento per cento. Non possiamo rallentare i progetti già avviati: dobbiamo aiutare l'automotive a realizzare la transizione e raggiungere gli obiettivi», ha sottolineato.