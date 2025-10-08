Hoekstra (Ue): «Su auto teniamo rotta su obiettivo 2035, ma con pragmaticità. Valuteremo potenziale combustibili rinnovabili»

«Stiamo adottando un approccio pragmatico sulle modalità e riteniamo che sia sensato mantenere la rotta sul perchè e sul cosa». Lo ha dichiarato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, nel dibattito in aula plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sull'industria europea dell'automotive. «Dobbiamo decarbonizzare il settore, poichè le emissioni del settore dei trasporti nel suo complesso sono ancora superiori ai livelli di 30 anni fa. Lo stiamo facendo perche ha senso, non solo per i nostri obiettivi climatici, ma anche per ragioni economiche, di sicurezza e geopolitiche», ha spiegato. «Gli attori globali stanno accelerando gli investimenti e piu di 1 auto su 5 vendute nel 2024 a livello globale era elettrica.

Per questo motivo abbiamo definito un quadro chiaro per la transizione verso veicoli a zero emissioni, con un obiettivo chiaro entro il 2035. Questo crea certezza per produttori e investitori, offrendo al contempo tempo sufficiente per pianificare una transizione equa», ha precisato. «Ora l'obiettivo e chiaro. Pertanto, dovremmo anche puntare a trovare una strada intelligente e praticabile nel contesto della revisione del regolamento sugli standard di Co2. Durante il terzo dialogo strategico di settembre, abbiamo confermato che accelereremo i lavori per presentare la revisione prevista entro la fine dell'anno solare», ha sottolineato.

«La Commissione continuerà a impegnarsi a rispettare il principio di neutralità tecnologica. La valutazione d'impatto esaminerà tutti i principali sviluppi tecnologici, con il loro potenziale e le relative sfide, che si tratti di ibridi plug-in, estensori di autonomia, combustibili elettrici e altri tipi di combustibili rinnovabili, come indicato nel piano d'azione». Lo ha dichiarato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, nel dibattito in aula plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sull'industria europea dell'automotive.