Commissario UE Séjourné: «Dazi su auto elettriche cinesi verranno mantenuti»

“Abbiamo un approccio che deve essere integrato in tutti i settori, anche con il commercio estero. E quindi i dazi” con la Cina “verranno mantenuti”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Prosperità e alla Strategia industriale, Stéphane Séjourné durante una conferenza stampa presso la rappresentanza della Commissione europea a Milano a chi gli domandava se la Commissione abbia intenzione di aumentare ulteriormente i dazi sulle auto. “Ne parlerò con il commissario competente Sefcovic - ha sottolineato - occorre discutere in modo pragmatico di come proteggere l’economia nei vari settori. Sarebbe assurdo da un lato creare un fondo per la competitività e poi mettere in difficoltà le industrie con sovracapacità”. Quindi ha osservato: “Evidentemente le politiche non esistono più isolatamente in silos ma occorre avere politiche industriali e di competitività integrate ed è quello che cercheremo di fare noi commissari”. Questa, ha concluso Séjourné, “è la sfida anche per le clausole di salvaguardia del settore dell’acciaio e automobilistico nei confronti della Cina”.