Commissario UE Sejourne: «Settore auto in pericolo mortale, invertire rotta dando segnale chiaro»

«Il settore automobilistico europeo è in pericolo mortale» e «come potete vedere, desideriamo dare un segnale chiaro al settore. C'e una responsabilità collettiva tra tutte le istituzioni europee, quella che adotterà il testo sul tavolo il prima possibile. Abbiamo un obiettivo chiaro. Spezziamo questo circolo vizioso, la triplice batosta che sta colpendo il settore: dobbiamo assicurarci di invertire la rotta, di non perdere valore aggiunto, di non perdere quote di mercato, di ribaltare completamente la situazione, e per farlo, dobbiamo rivolgerci all'industria e dire: Si, sappiamo che ve lo meritate. È nostro dovere farlo per il bene del settore, per il bene delle persone che ne sono colpite».

Lo afferma il vicepresidente della Commissione europea per la prosperità industriale, Stephane Sejourne, nel dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla Competitivita dell'industria automobilistica europea. «Tra i produttori, si dice che milioni di posti di lavoro siano a rischio, e il lavoro significa anche prosperità, coesione sociale in molte aree d'Europa, soprattutto nelle zone rurali - ha spiegato - Stiamo parlando di un settore che è tecnologicamente arretrato nelle catene di approvvigionamento, reso vulnerabile dall'instabilità geopolitica. Ci sono i dazi. Ostacoli all'accesso ai mercati esteri e dumping cinese in Europa» .

«Dal punto di vista dei costruttori - ha aggiunto il commissario - le importazioni massicce di veicoli cinesi, oltre il 15% dei veicoli elettrici in Europa, dipingono un quadro in cui si vedono fabbriche che rallentano e sono sul punto di licenziare. Quindi e urgente. La Commissione ha riconosciuto che fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo avuto un dialogo strategico con tutto il settore per proporre una vera politica industriale per il settore. Il pacchetto per il settore automobilistico di dicembre, insieme all'Acceleratore Industriale di marzo, include per la prima volta in assoluto, una strategia per l'intera catena del valore del settore automobilistico, con controlli e norme sulle emissioni di CO2 che offrono un certo grado di flessibilita, pur rimanendo coerenti con i nostri obiettivi».

Inoltre, «il regolamento sulla decarbonizzazione delle flotte offre sicurezza ai nostri produttori e aiuta anche le famiglie europee ad acquistare veicoli usati. La semplificazione e la parola d'ordine per i piccoli veicoli elettrici, accessibili grazie ai sistemi di ricarica rapida finanziati dagli Stati Uniti. Un'industria europea delle batterie, con l'Industrial Accelerator Act a tutela dei posti di lavoro in Europa, per garantire che i produttori di apparecchiature non licenzino in massa il personale. E lavoriamo in tutto il settore dell'elettrificazione».