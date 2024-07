Commissione Ue: «Obiettivo non sono dazi a Cina, ma è strumento per correzione di squilibri»

«Cio che e chiaro e che l'Ue desidera una soluzione, non l'introduzione dei dazi. L'introduzione dei dazi non e un obiettivo di per se, e uno strumento per correggere una situazione ingiusta e squilibrata sul piano della competitivita che va a detrimento dei produttori di veicoli elettrici in Ue rispetto ai produttori dei veicoli in Cina. Percio siamo molto espliciti sul fatto che vogliamo il dialogo con le nostre controparti cinesi e questo dialogo sta avendo luogo». Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una domanda sui dazi provvisori sui veicoli elettrici. «Non posso commentare i dettagli della discussione in corso, ma e di sicuro positivo che dalla Cina ci siano messaggi» di apertura al dialogo e alla ricerca di una soluzione nella finestra di 4 mesi che si apre ora. «Abbiamo bisogno di una soluzione che corregga il vantaggio non equo ai produttori cinesi», ha aggiunto.