Commissione Ue procede su dazi e continua negoziato con Cina

La Commissione intende procedere sui dazi sulle auto elettriche cinesi importate e continuando il negoziato con la Cina per trovare soluzioni alla controversia commerciale. In una nota l’esecutivo Ue indica che “un regolamento di esecuzione che includa i risultati definitivi dell’inchiesta deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue entro il 30 ottobre al più tardi” ma a mo’ di premessa rileva che “oggi la proposta della Commissione europea di imporre dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina ha ottenuto il supporto necessario dagli Stati membri per l'adozione delle tariffe. Ciò rappresenta un altro passo verso la conclusione dell'indagine anti-sovvenzioni della Commissione”. Parallelamente, aggiunge Bruxelles, la Ue e la Cina “continuano a lavorare duramente per esplorare una soluzione alternativa che dovrebbe essere pienamente compatibile con l’Organizzazione mondiale del commercio, adeguata ad affrontare la sovvenzione dannosa stabilita dall'indagine della Commissione, monitorabile e applicabile”.