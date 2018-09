Sorpresa: ad agosto è stata la Jeep Compass l'auto diesel più venduta in Italia

MILANO - A guardare i risultati del mercato automobilistico italiano di agosto si resta davvero sorpresi: in vetta alla classifica delle vendite per quanto riguarda le vetture a gasolio troviamo un Suv, che tra l'altro arriva da lontano, per facendo parte di un gruppo che nel nostro Paese ha radici più che solide.

Stiamo parlando della Jeep Compass, il Suv medio di Fca al quale il recente cambio di generazione ha evidentemente giovato. Con 2.822 unità consegnate, che oltretutto rappresentano un balzo stratosferico rispetto alle 421 dello stese mese dell'anno precedente, ha superato la Clio di 240 esemplari consegnati al cliente finale, con un andamento peraltro in linea con la crescita esponenziale che il brand sta registrando in tutto il mondo.

Il risultato che ha portato la Compass a sorpassare la 500X che l'aveva preceduta nel mese precedente (e che in agosto è scesa al terzo posto) è il frutto non solo di un'efficace campagna promozionale come la «Price Marathon» che per alcuni giorni di agosto ha offerto la Compass con 7.000 euro di sconto, ma anche dell'appeal di un modello che dopo il recente cambio di generazione, pur avendone mantenuto il nome, non sembra neppure lontano parente della squadrata e spigolosa vettura di cui ha preso il posto.

Addolcita ed «europeizzata» nel look, la nuova Compass è non solo bella, ma anche tecnologicamente voluta, con equipaggiamenti all'altezza della concorrenza più qualificata, molti dei quali finalizzati ad amplificare le già proverbiali qualità fuoristradistiche di una vettura che pur nel cambiamento non ha mai rinnegato il Dna del marchio.

Per quanto riguarda i motori diesel, che in fondo sono i grandi protagonisti di questo exploit (in Italia, come succede per tutti i Suv, i motori a benzina – nella fattispecie il MultiAir 1.4 da 140 o 170 cv – hanno un ruolo marginale), la tecnologia Multijet di seconda generazione ha certamente avuto il suo peso nella clamorosa escalation. Disponibile con le cilindrate 1.6 da 120 cv e 2.0 da 140 e 170 cv, la Compass turbodiesel ha un listino che, al netto di eventuali promozioni, spazia da 26.400 a 40.150 euro.

La Jeep capoclassifica non è che la punta di un iceberg che anche in agosto ha visto i Suv alla ribalta nella classifica delle vendite, con ben 7 rappresentanti nella top ten per quanto riguarda la propulsione a gasolio, e quattro (Compass, Fiat 500X, Jeep Renegade e Renault Captur) tra le prime dieci della classifica mensile globale, a prescindere dai tipi di alimentazione. Si può dire che anche in Italia le ruote alte... volano alto, come confermano i dati di agosto che hanno visto i Suv e i crossover superare il 41% delle vendite totali.