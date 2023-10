Le competenze italiane volano in Cina: le tecnologie Comau protagoniste della e-mobility di Nio

“Le tecnologie innovative che stiamo sviluppando per il settore della mobilità elettrica vengono scelte da un numero sempre crescente di clienti, in tutto il mondo, come testimonia anche il progetto per NIO in Cina. Facendo leva sull’esperienza nell’Automotive ‘tradizionale’ Comau si sta consolidando nel segmento e-Mobility, che oggi rappresenta il 40% del nostro business, in costante aumento. Tutto questo è possibile grazie all’impegno nell’innovazione e alle competenze delle nostre persone che da sempre rappresentano il valore aggiunto della nostra azienda” E’ così che descrive la collaborazione con la cinese Nio Pietro Gorlier, CEO dell’Italiana Comau, azienda del Gruppo Stellantis che da Grugliasco (TO) esporta le sue competenze maturate in 50 anni di esperienza in campo automotive in tutto il mondo.

Da un punto di vista tecnologico, Comau ha un'esperienza consolidata e comprovata da numerosi progetti, in tutto il mondo, nell'assemblaggio di motori elettrici, moduli e pacchi batterie (con qualsiasi tipologia di cella, principalmente prismatiche e pouch). L’obiettivo è quello di soddisfare il mercato della produzione di celle sia livello prototipale che su larga scala (gigafactory - Comau è partner tecnologico di ACC) nelle due principali aree del celle manufacturing: il cell assembly (dove la cella prende forma) e nel cell formation o electrical treatment (dove la cella prende vita). Sviluppando anche soluzioni avanzate per lo smaltimento e il riciclo delle batterie, Comau è in grado di fornire una strategia a 360° per la mobilità elettrica, dalla produzione allo smaltimento.

Con Nio un nuovo tassello si aggiunge a questa esportazione di tecnologia made in Italy, infatti l’azienda torinese fornisce alla Casa cinese linee produttive automatizzate per realizzare 1 milione di motori elettrici all'anno. In particolare, Comau ha progettato e implementato una soluzione di automazione flessibile per la produzione dei sistemi di propulsione elettrica di nuova generazione di NIO. La soluzione produttiva avanzata include linee di assemblaggio di motori elettrici, linee di produzione di riduttori e linee di assemblaggio di inverter, nonché processi di collaudo EOL (End of Line). Tra i vantaggi di queste tecnoloigie troviamo flessibilità e scalabilità ottimali che consentono di adattare l’ambiente di produzione ai diversi parametri di processo necessari per i nuovi prodotti. L’ambiente di produzione altamente automatizzato di Comau include anche robot guidati da sistemi di visione 3D, AGV per la fornitura autonoma di materiale e il carico automatico delle estremità degli utensili, che hanno contribuito a migliorare significativamente l'efficienza produttiva.

"Quando si tratta di implementare soluzioni tecnologiche all'avanguardia, l'esperienza e il know-how giocano un ruolo decisivo per il successo del progetto. Siamo rimasti profondamente colpiti dalla vasta esperienza di Comau nell'assemblaggio dei sistemi di propulsione elettrica durante tutta la nostra collaborazione. Questa soluzione innovativa ha dimostrato affidabilità nel supportare lo sviluppo del progetto, aiutandoci a superare varie sfide e a raggiungere i risultati desiderati", ha affermato Alan Zeng, Senior Vice President di NIO e CEO di XPT. "Il nostro lavoro ha seguito un approccio ingegneristico congiunto, che promuove una stretta collaborazione da entrambe le parti e guida in modo efficiente l’avanzamento del progetto. Questa modalità operativa non solo garantisce il progresso dei lavori e il controllo dei costi, ma anche la qualità, le prestazioni e l'affidabilità del prodotto finale."