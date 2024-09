Concessionari auto in Cina, persi 19,6 miliardi di dollari da guerra dei prezzi tra brand

La feroce guerra dei prezzi in corso nel mercato automobilistico cinese ha finora portato a perdite pari a 138 miliardi di yuan (19,6 miliardi di dollari) per la rete dei rivenditori nei primi otto mesi del 2024. E' la stima contenuta nell'ultimo rapporto della China Automobile Dealers Association, la potente associazione di categoria che - nel resoconto dei media locali - ha messo in guardia «sui possibili problemi sistematici che i concessionari devono affrontare». A partire dal continuo crollo dei prezzi di vendita delle quattro ruote, soprattutto nel caotico settore dei veicoli elettrici, che riduce sempre più i margini dei rivenditori.