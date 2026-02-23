Confindustria, “in Italia crescono 9 settori industriali su 22”. Male il settore automotive (-10,3%)

«Il numero di settori industriali in crescita è aumentato nel 2025, rispetto al 2024: sono saliti a 9, da 4». «Solo 3 settori manifatturieri (su 22) sono cresciuti sia nel 2024 che nel 2025, troppo pochi per una dinamica aggregata robusta». «12 settori hanno registrato cali in entrambi gli anni». Lo evidenzia un focus del centro studi di Confindustria. Dopo un 2025 che ha visto prima una fase di «fine caduta», un «parziale e debole recupero», per gli economisti di viale dell'Astronomia nell'industria «non siamo ancora arrivati a una netta inversione di tendenza». Ma ci sono «prospettive migliori per il 2026»: si profila «una moderata crescita, tornando quindi al segno positivo dopo 3 anni negativi», con «un parziale recupero dei livelli persi negli ultimi anni». Guardando ai singoli settori, «bene farmaci e metalli, male auto e moda».

Guardando ai singoli settori, nell'analisi degli economisti di viale dell'astronomia Automotive e moda restano «in difficoltà", «hanno vissuto due anni di caduta, anche se attenuata nel 2025. Per il settore auto (-10,3%), tra i motivi ci sono i prezzi in salita, l'incertezza sulle normative, l'aumento dell'import. Il tessile-abbigliamento-pelli (-5,5% in aggregato) è penalizzato dal calo dell'export e dalla fiducia delle famiglie ancora bassa, in un'economia che cresce poco». La chimica "è l'unica che, in controtendenza, segna un calo nel 2025 (-2,6%) più ampio del 2024: è un settore con problematiche strutturali, perché risente dell'energia cara utilizzata anche come materia prima e registra in tutta Europa chiusure di impianti e casi di conversione a nuove produzioni (bioraffinerie, accumulo di energia).

Farmaceutica e metallurgia «si rilanciano. La farmaceutica, tra i settori in crescita (+3,8%), ha visto salire fortemente l'export: +28,5% su base annua, il più elevato tra tutti i comparti, con un surplus estero di 11,4 miliardi che conferma una forte specializzazione internazionale; spicca la crescita verso gli USA (+54%), legata all'accumulo di scorte. Anche il settore metallurgico (+4,0%) è stato sostenuto moderatamente nel 2025 dal canale dell'export, nonostante gli elevati dazi imposti dagli Usa (su acciaio e alluminio).

L'alimentare è «in controtendenza». Il settore "è cresciuto in entrambi gli anni (+2,6% in media la produzione nel 2024-2025), tra i pochi a non aver subito cadute, insieme agli 'altri mezzi i trasporto', nonostante entrambi rallentino nel 2025. Si conferma una caratteristica storica dell'alimentare, cioè l'essere un settore anti-ciclico, che va bene nei periodi difficili per l'economia. Considerata la sua stazza (15,2% dell'industria, come produzione venduta), l'alimentare dà in tali periodi un vitale supporto al resto dell'attività". Il focus del centro studi di Confindustria rileva anche 'fattori di ostacolo e di spinta': «Ci sono dei fattori trasversali che frenano tutti i settori industriali (anche se con diverse intensità), così come l'intera economia italiana: l'energia cara; il dollaro debole, i dazi e quindi l'export di beni in calo; l'elevata incertezza, l'alta quota di risparmio delle famiglie e quindi i consumi fiacchi». Viceversa, «aiutano l'industria i tassi di interesse minori rispetto al 2023, il credito per le imprese che è ripartito, la buona dinamica degli investimenti (specie in macchinari) che crea domanda per vari settori».

In questo quadro emergono «prospettive migliori per il 2026. Per l'anno appena iniziato non sono ancora disponibili hard data di fonte Istat ma solo alcuni indicatori congiunturali relativi al primo mese, che - indica il rapporto - suggeriscono un lieve miglioramento. La dinamica che dovrebbe prevalere nel 2026, per l'aggregato della manifattura italiana, è di una moderata crescita, tornando quindi al segno positivo dopo 3 anni negativi: si tratterebbe, in realtà, di un parziale recupero dei livelli persi negli ultimi anni. In un simile scenario, alcuni settori potrebbero smettere di perdere produzione, mentre potrebbe aumentare ancora il numero di settori che registrano un aumento. Non abbastanza, in alcuni casi, per sanare le perdite recenti, ma almeno l'inizio di un sentiero positivo».