Continental prevede taglio di altri 3mila posti di lavoro entro il 2026. Oltre la metà sarà in Germania

Il fornitore automobilistico tedesco Continental ha annunciato che taglierà altri 3.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del 2026, in un contesto di prolungata debolezza del settore automobilistico. Secondo un comunicato stampa del gruppo, quasi la metà dei posti di lavoro interessati si trova in Germania, dove verrà chiuso uno stabilimento a Norimberga, in Baviera. Continental aveva già annunciato un anno fa il taglio di 7.000 posti di lavoro nella sua divisione automobilistica. I tagli ai posti di lavoro riguardano la Ricerca e lo Sviluppo, che Continental sta cercando di ridurre del 10% per rimanere “competitiva”, secondo quanto dichiarato dal produttore di apparecchiature nel suo comunicato stampa. Secondo il gruppo, i tagli dovrebbero essere attuati “in larga misura” attraverso il prepensionamento e il blocco delle assunzioni.

Il motivo: un “ambiente di mercato dinamico e difficile in un momento in cui l'industria sta subendo una grande trasformazione verso le tecnologie future”, spiega Continental. I produttori di attrezzature sono stati colpiti per mesi dal calo degli ordini delle case automobilistiche europee, che a loro volta stanno affrontando il calo della domanda globale di veicoli, l'impennata dei prezzi dell'energia e l'aumento della concorrenza cinese. Negli ultimi mesi altri produttori tedeschi di componenti per auto hanno annunciato tagli di posti di lavoro, tra cui Bosch, Schaeffler e ZF. La crisi sta colpendo anche la Francia, con piani di licenziamento presso Michelin e Walor. Volkswagen, la principale casa automobilistica europea, ha annunciato a fine dicembre il taglio di 35.000 posti di lavoro e l'interruzione della produzione in due stabilimenti. Continental impiega 200.000 persone in tutto il mondo, di cui quasi la metà nel settore automobilistico e 31.000 nella ricerca e sviluppo.