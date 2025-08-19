Corea del Sud, a luglio boom di vendite di auto green: +69% le elettriche e +43% le ibride

Le vendite nazionali di veicoli a basse o zero emissioni in Corea del Sud a luglio hanno raggiunto la quota mensile più alta dall'inizio del 2025, rappresentando circa il 55% delle vendite totali di auto a luglio. Secondo il Ministero del Commercio e dell'Industria del Paese (Motie), questo indica uno spostamento delle preferenze verso i veicoli con motore non a combustione interna. In Corea del Sud, i veicoli ecosostenibili includono ibridi, veicoli elettrici a batteria (Bev), ibridi plug-in e veicoli a idrogeno. Argus Media rileva che le vendite a luglio hanno raggiunto circa 76.600 unità, con un aumento di quasi il 52% rispetto all'anno precedente e del 5,4% rispetto al mese precedente, superando nuovamente le vendite nazionali di veicoli con motore a combustione interna registrate a partire da maggio e nonostante le vendite di auto piu basse rispetto al mese precedente. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono aumentate di quasi il 69% su base annua e del 26% su base mensile, raggiungendo quasi 25.600 unità. Le vendite di veicoli elettrici ibridi sono aumentate del 43% su base annua, ma sono diminuite del 4,7% su base mensile. In generale, le vendite totali di auto in Corea del Sud a luglio si sono attestate intorno alle 138.500 unita, in calo del 5% rispetto al mese precedente, ma in aumento del 4,6% su base annua.

Il Paese ha esportato 68.100 unita a luglio, con un aumento di circa il 17% su base annua. Tuttavia, il dato e sceso dell'11% su base mensile, interrompendo il trend di continua crescita delle esportazioni iniziato a marzo. Le esportazioni di veicoli elettrici ibridi hanno raggiunto le 43.700 unità, in aumento del 18% su base annua ma in calo dell'11% su base mensile. Nel frattempo, la Corea del Sud ha esportato poco più di 20.200 unità di veicoli elettrici a batteria, in aumento del 12% su base annua ma in calo del 9,5% su base mensile. La produzione automobilistica mensile ha raggiunto circa 316.300 unità, con un aumento dell'8,7% su base annua ma un calo di quasi l'11% su base mensile. Le esportazioni totali sono diminuite del 13% su base mensile, attestandosi a 211.900 unità, a causa delle minori importazioni dagli Stati Uniti, ma sono aumentate del 5,8% su base annua. Il 31 luglio gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno raggiunto un accordo commerciale, in base al quale gli Stati Uniti abbasseranno la loro aliquota tariffaria sulla Corea del Sud al 15% in cambio di investimenti sudcoreani.