Corea del Sud, aiuti da 2 mld dollari per case auto. Dazi al 25% per export in Usa sono “un duro colpo”

La Corea del Sud ha annunciato un pacchetto di sostegno di emergenza da 2 miliardi di dollari per i suoi produttori di automobili. «Dato che automobili e ricambi auto sono le principali esportazioni della Corea del Sud verso gli Stati Uniti - ha affermato il governo in una nota - la decisione di imporre un dazio del 25 percento su questi articoli è davvero un duro colpo alla nostra industria automobilistica».

La scorsa settimana, Trump ha annunciato dazi radicali e punitivi contro i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, i più severi dei quali dovrebbero entrare in vigore mercoledì. Le merci provenienti dalla Corea del Sud dovrebbero essere tassate al 25 percento. Trump ha anche imposto dazi elevati sulle auto di fabbricazione estera vendute negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni sulle prospettive economiche globali e lasciando la quarta economia più grande dell'Asia a lottare per rispondere. Dopo la consultazione del settore, Seul ha deciso di introdurre «una serie di misure di sicurezza industriale incentrate sulle richieste più urgenti», ha affermato. Il governo si è anche «impegnato ad adottare misure flessibili a seconda del livello di danno al settore in futuro». Le esportazioni di automobili della Corea del Sud verso gli Stati Uniti hanno totalizzato 42,9 miliardi di dollari l'anno scorso. In base al piano, il governo amplierà il suo programma di finanziamento a basso costo per l'industria automobilistica di due trilioni di won (1,34 miliardi di dollari USA).

Hyundai Motor, la più grande casa automobilistica della Corea del Sud, istituirà anche un programma di supporto da un trilione di won per le aziende automobilistiche nazionali in collaborazione con importanti istituti finanziari. Le aziende interessate dai dazi saranno ammissibili a differimenti fiscali fino a nove mesi. «L'importanza del mercato interno viene evidenziata come un modo per rispondere ai volumi di esportazione ridotti causati dai dazi statunitensi e per mantenere la base manifatturiera del paese», ha affermato il governo in una dichiarazione. «A tal fine, il governo gestirà un sistema di sussidi per veicoli elettrici collegato agli importi di sconto dei produttori dalla prima metà di quest'anno fino alla fine dell'anno». Seul «amplierà significativamente il rapporto di supporto di corrispondenza del governo dall'attuale 20-40 percento al 30-80 percento».

Trump ha parlato martedì con il presidente ad interim della Corea del Sud dei dazi. L'annuncio ha scosso i mercati azionari globali, con gli investitori incerti sul fatto che si tratti di una tattica negoziale o di una posizione permanente degli Stati Uniti. Trump ha insistito sul fatto che non farà marcia indietro finché non avrà ridotto o addirittura cancellato i deficit commerciali degli Stati Uniti, segnalando allo stesso tempo di essere pronto a negoziare con i paesi di tutto il mondo. Nel 2024, il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Corea del Sud ammontava a poco più di 66 miliardi di dollari in merci.