Coronavirus, anche Daimler sospende gran parte della produzione in UE

STOCCARDA - A causa del peggioramento della situazione della pandemia Coronavirus, il Gruppo Daimler ha deciso oggi di sospendere - si legge in una nota della società - la maggior parte della sua produzione in Europa, nonché di continuare a lavorare in dipartimenti amministrativi selezionati, per un periodo iniziale di due settimane. La sospensione si applica agli impianti di produzione di auto, furgoni e veicoli commerciali di Daimler in Europa e inizierà da questa settimana.

A questa decisione si collega una valutazione delle catene di approvvigionamento globali, che al momento non possono essere mantenute al massimo. Un’estensione di questa misura dipenderà da ulteriori sviluppi. Con queste chiusure - prosegue la nota - Daimler sta aiutando a proteggere la sua forza lavoro, a interrompere le catene di infezione e a contenere la diffusione della pandemia. Allo stesso tempo, questo aiuterà l’azienda a prepararsi per un periodo di domanda temporaneamente inferiore e a proteggere la sua solidità finanziaria. La direzione di Daimler sta monitorando costantemente la situazione e prenderà ulteriori misure se necessario.