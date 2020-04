Covid-19, crollo nei consumi di benzina e gasolio: -43,7%. Scende ancora il prezzo alla pompa

ROMA - Il calo nei consumi di benzina e gasolio auto in marzo è del 43,7%. È quanto risulta da una elaborazione dei dati del Centro Studi Promotor su informazioni ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico: una contrazione senza precedenti dovuta alla riduzione del traffico legata ai provvedimenti per combattere l’emergenza coronavirus. Al bilancio economico occorre aggiungere anche l’effetto della diminuzione dei prezzi alla pompa, che ha fatto sì che il calo della spesa (-47,2%) sia superiore a quello dei consumi.

Intanto proseguono i ribassi sulla rete carburanti italiana. Oggi è IP a ridurre di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Quanto all’andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, la seduta di ieri si è chiusa in salita. Intanto i prezzi praticati dei carburanti sul territorio nazionale continuano a calare gradualmente assorbendo i tagli decisi dalle compagnie. In particolare, in base all’elaborazione di quotidiano energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,396 euro al litro (rispetto a 1,399 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,382 e 1,416 euro/litro (no logo 1,390). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,287 euro/litro (ieri 1,290), con le compagnie posizionate tra 1,282 e 1,306 euro/litro (no logo 1,281). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,551 euro/litro (ieri 1,554), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,513 e 1,613 euro/litro (no logo 1,448), mentre per il diesel la media è di 1,443 euro/litro (1,447 il livello rilevato ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,411 e 1,510 euro/litro (no logo 1,339). Infine, il Gpl va da 0,586 a 0,609 (no logo 0,585).