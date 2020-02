Coronavirus, Fca verso stop stabilimento in Serbia. Blocco temporaneo per carenza di componenti dalla Cina

KRAGUJEVAC - Fiat Chrysler prevede di sospendere l’attività nello stabilimento di assemblaggio in Serbia per l’impatto del Coronavirus che ha determinato carenze nelle forniture di componentistica importata dalla Cina. Lo scrive Bloomberg che cita alcune fonti secondo cui verrà fermata temporaneamente la produzione a Kragujevac, che produce la Fiat 500L, per carenza di sistemi audio e altre parti elettroniche importati dalla Cina. Il 6 febbraio scorso Fca aveva ventilato l’ipotesi di uno stop in uno stabilimento europeo.