Coronavirus, in Cina crollano del 18% le vendite di auto a gennaio. Calo più ampio dal 2012

PECHINO - Il mercato automobilistico cinese ha registrato un calo del 18% delle vendite a gennaio a 1,94 milioni di veicoli. L’associazione dei produttori ha giustificato la caduta con il Capodanno Lunare, che nel 2020, a differenza dell’anno precedente, è parzialmente caduto a gennaio e durante le celebrazioni di una settimana, gli affari in Cina quasi si fermano. Tuttavia, febbraio non dovrebbe riuscire a compensare le deboli vendite di gennaio a causa dell’epidemia di coronavirus che non faciliterà le vendite nelle concessionarie. Le vendite di auto in Cina erano già scese - a 25,8 milioni di unità - nel 2019 per il secondo anno consecutivo.