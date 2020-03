Coronavirus, Renault ferma tutti gli impianti in Francia e Spagna

PARIGI - Dopo quelle in Spagna, Renault ha deciso di fermare tutte le sue fabbriche anche in Francia. Lo ha reso noto la direzione del produttore automobilistico. In precedenza la casa francese aveva reso noto di aver chiuso le fabbriche spagnole del gruppo a causa del coronavirus.

Gli impianti saranno fermi "lunedì e martedì" ma una ripresa della produzione è incerta per i prossimi giorni, ha comunicato un portavoce del gruppo. Le fabbriche a Valladolid (due unità), Palencia e Siviglia impiegano poco meno di 10.000 persone. Una di esse produce in particolare un motore diesel da 1,5 litri che equipaggia molti dei veicoli del gruppo assemblati in altri Paesi.

Uno dei due siti di Valladolid (2.400 dipendenti), produce in particolare un motore diesel da 1,5 litri che equipaggia molti veicoli assemblati anche in altri paesi, il che può far temere un impatto sull'interruzione della produzione all'esterno dalla Spagna. L'altro stabilimento Valladolid (3.800 dipendenti) assembla il SUV Captur, uno dei modelli più venduti del marchio Renault. Palencia (2.300 dipendenti) produce il SUV Kadjar e la berlina Megane compatta, altri due modelli di mercato di massa, mentre la fabbrica di Siviglia (1.100 dipendenti) produce cambi.