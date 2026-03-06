Corrono i prezzi dei carburanti, il gasolio in autostrada fino a 2,2 euro/litro. Verde ai massimi da luglio 2025, diesel al top da ottobre 2023

Continuano a correre i prezzi dei carburanti con la verde al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. Secondo le valutazioni di Staffetta quotidiana queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,744 euro/litro (+20 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732), diesel self service a 1,867 euro/litro (+52, compagnie 1,876, pompe bianche 1,849).

Benzina servito a 1,879 euro/litro (+20, compagnie 1,921, pompe bianche 1,800), diesel servito a 1,996 euro/litro (+51, compagnie 2,039, pompe bianche 1,915). Gpl servito a 0,697 euro/litro (+3, compagnie 0,708, pompe bianche 0,686), metano servito a 1,445 euro/kg (+22, compagnie 1,447, pompe bianche 1,443), Gnl 1,229 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,225 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,092), gasolio self service 1,949 euro/litro (servito 2,206), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,494 euro/kg, Gnl 1,291 euro/kg.