Corvette completamente elettrica: “​Per ora nessuno la vuole”. GM ingrana la retromarcia

Era l'aprile del 2022,e il presidente della General Motors Mark Reuss annunciò che nei programmi dell'azienda c'erano «una Corvette elettrificata ed una Corvette completamente elettrica». Ora, dopo un silenzio durato oltre tre anni, GM ingrana clamorosamente la retromarcia. Lo fa sapere attraverso il chief technical officer di Corvette, Tony Roma, che parlando appunto di una versione 100% a batteria dell'iconica super-sportiva della marca Chevolet in una intervista al magazine Autocar ha detto senza mezzi termini: che apporre il logo Corvette su un modello elettrico «non è un modo per onorare la tradizione del brand. " «Non svilupperò una versione elettrica - ha ribadito Roma - e non applicherò un marchio Corvette su un'auto che non sia degna degli oltre 70 anni della nostra storia del marchio». E per essere ancora più chiaro ha detto: «Nessuno la vuole». L'ingegnere capo di Corvette ha ribadito questo atteggiamento anche durante il recente Festival of Speed 2025 a Goodwood, nell'occasione di una intervista con il periodico specializzato CarBuzz.

Rassicurando sul fatto che le Corvette a benzina sono destinate a restare, almeno nel prossimo futuro, Roma ha detto in quest'ultima occasione che «ci vorrà del tempo prima di vedere una Corvette completamente elettrica. «Ci arriveremo quando sarà il momento - ha aggiunto - Chevrolet non svilupperà una versione elettrica solo per il gusto di farlo, ma aspetterà che la tecnologia e l'esperienza di guida complessiva dell'auto completamente elettrica superino l'attuale Corvette con motore V8». "È chiaro che una Corvette elettrica non è qualcosa che la gente desidera al momento». Un'affermazione, quella fatta da Roma a Goodwood, che corrisponde al pensiero dell'amministratore delegato di GM, Mary Barra, che aveva recentemente detto che nella scelta dei propulsori «l'azienda sarà guidata dal consumatore». Finora Chevrolet ha avviato l'elettrificazione della Corvette come dimostrano la E-Ray e la futura ZR1X sono entrambe ibride con motori elettrici per azionare le ruote anteriori.