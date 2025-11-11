Costa Rica, primo mercato delle elettriche in America Latina. A ottobre sono state il 25,6% delle nuove immatricolazioni

I veicoli elettrici hanno raggiunto un traguardo importante in Costa Rica, rappresentando per la prima volta oltre un quarto delle nuove immatricolazioni. I dati resi noti al Congresso Internazionale sulla Mobilità Elettrica tenutosi a San José mostrano che il 25,6% delle registrazioni del mese di ottobre corrisponde a mezzi elettrici, la quota più alta mai raggiunta nel Paese. A fine settembre, il Costa Rica aveva 31.500 veicoli elettrici sulle strade.
Le proiezioni indicano che il totale potrebbe raggiungere le 35mila unità entro la fine dell'anno, consolidando la posizione della nazione centroamericana al primo posto in America Latina nell'adozione di questo tipo di mezzi di trasporto. Mentre i Paesi leader a livello mondiale come la Norvegia vantano oltre il 90% di elettricità nelle nuove vendite, il Costa Rica supera i concorrenti regionali nella penetrazione del mercato dei trasporti puliti.