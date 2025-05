Costi di ricarica delle auto elettriche, Italia al 7° posto in Europa: la spesa media è 20,30 euro per un “pieno” di elettroni

Con un costo medio di 20,30 euro per la ricarica completa e di circa 5,57 per un viaggio su strada di 100 km, l'Italia di posiziona al settimo posto nella classifica europea dei Paesi dove le spese di gestione delle auto a zero emissioni sono più care. L'analisi elaborata da Switcher.ie, sito web indipendente che permette di confrontare prezzi e passare a offerte vantaggiose per energia, telecomunicazioni e finanza personale, conferma inoltre che nel nostro Paese la carica completa equivale a circa il 4,95% del reddito netto settimanale, rispetto a una media del 4% in Europa. In dettaglio, l'analisi prende in considerazione l'anno 2024, con la media del costo della ricarica completa in Europa che ammonta a13,83 euro, mentre un viaggio su strada di 100 km costa 3,79 euro.

Lo scorso anno i costi di ricarica nell'Ue sono aumentati in media dello 0,5%, anche se i costi e le variazioni di prezzo variano notevolmente in Europa. In questo scenario, l'Italia si conferma il settimo paese più costoso per ricaricare un'auto elettrica, con un costo 20,30 euro per una carica completa e 5,57 euro per percorrere 100 km. Germania, Danimarca e Irlanda sono i paesi più costosi in Europa per ricaricare un veicolo elettrico, con costi che arrivano fino a 25,73 euro per ogni carica completa. A chiudere questa speciale classifica Turchia, Georgia e Kosovo che costituiscono i paesi più economici in cui alimentare un'auto elettrica, con una carica completa che costa appena 4,05 euro. In buona sostanza, le zone del Vecchio Continente più economiche in cui guidare un veicolo elettrico si trovano principalmente nell'Europa centrale e sudorientale, dove possedere un veicolo elettrico è meno diffuso.

«L'ultimo studio ci indica che, sebbene il costo medio della ricarica di un veicolo elettrico a casa si sia stabilizzato, persistono significative differenze di prezzo all'interno dell'Ue: alcuni paesi, come l'Irlanda, continuano a subire prezzi elevati, mentre altri stanno beneficiando di costi in calo - ha precisato Eoin Clarke, Direttore Commerciale diSwitcher.ie - . Le diverse tendenze dei prezzi derivano probabilmente dalla revoca degli aiuti governativi introdotti durante la crisi energetica (alcuni dei quali sono stati più generosi di altri) e dai conflitti in corso, che hanno un impatto diverso sui paesi'. Sebbene i prezzi dell'elettricità non siano tornati ai minimi pre-pandemici, il peggio della crisi energetica sembra essere passato e i costi di gestione dei veicoli elettrici sono ancora ben lontani dall'essere così onerosi dal punto di vista finanziario come quelli delle auto a benzina o diesel''.