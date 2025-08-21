Costruttori auto europei (Acea): “Bene progresso su dazi, offre maggiore certezza al nostro settore”

«L'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) accoglie con favore la dichiarazione congiunta Ue-Usa di oggi, che fornisce ulteriore chiarezza sul recente accordo commerciale concordato in linea di principio tra le due parti». Lo dichiara la stessa Acea in una nota. In particolare, l'associazione europea dell'automotive si dice «incoraggiata dalla conferma che gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle importazioni di automobili dall'Ue dal 27,5% al 15%".

«Questa conferma è un passo avanti positivo che offre maggiore certezza al nostro settore», ha dichiarato Sigrid de Vries, direttore generale di Acea. «Ora e fondamentale che la Commissione proceda senza indugio all'attuazione degli impegni dell'Ue, mitigando l'impatto tariffario che e gia costato milioni di euro in dazi ogni giorno alle case automobilistiche». Allo stesso tempo, «alcuni dettagli tecnici dell'accordo devono ancora essere chiariti. Acea li esaminera attentamente non appena saranno disponibili, per garantire che l'accordo offra i benefici previsti per il settore automobilistico europeo», spiega l'associazione.