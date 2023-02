Costruttori auto europei, proposta UE su Euro7 prevede date attuazione irrealistiche. Emissioni giù solo del 4% ma prezzi piu alti

«La proposta Euro 7 per auto e furgoni non e una semplice estensione dell’Euro 6, come sostiene la Commissione. Rappresenta un significativo rafforzamento rispetto all’Euro 6. I limiti degli inquinanti allo scarico sono i piu severi tra i limiti Euro 6 per benzina e diesel, e sono particolarmente severi per i furgoni. I limiti sono stati inaspriti in modo significativo perche la variabilita degli strumenti di misurazione su strada non viene piu presa in considerazione nella proposta. Questo significa che i costruttori dovranno fissare i loro obiettivi ingegneristici a livelli piu bassi rispetto a quelli dell’Euro 6. A cio si aggiunge l’estensione delle condizioni di prova su strada a settori di guida statisticamente irrilevanti, con ulteriori complessita e costi. Inoltre, la proposta Euro 7 prevede date di attuazione irrealistiche, sollevando seri problemi di ingegneria e di responsabilita, completamente nuovi e non testati».

È quanto afferma Acea, l’associazione dei costruttori d’ auto europei, in un position paper su auto e furgoni pubblicato dopo la proposta della Commissione europea per uno standard Euro 7. «Con la proposta Euro 7, i modelli piu economici di auto e furgoni subiranno forti aumenti di prezzo o verranno gradualmente eliminati. Cio comportera una minore scelta per i clienti, che terranno piu a lungo i loro veicoli vecchi, con un impatto negativo sulla qualita dell’aria. L’impatto maggiore - sia sulle inquinanti e sulle emissioni di CO2 - sara prodotto dalla mobilita elettrica e dal rinnovo della vecchia flotta di veicoli con i piu recenti veicoli Euro 6d», sottolinea ancora il position paper di Acea. «Recenti studi hanno dimostrato che il rinnovo della flotta con i piu recenti veicoli Euro 6 - insieme all’elettrificazione dei nuovi veicoli - consentirebbe di ridurre dell’80% le emissioni di NO da trasporto su strada entro il 2035 (rispetto al 2020).

Nello stesso arco di tempo, gli scenari piu piu severi (cioe limiti per NOx e particelle azzerati) ridurrebbero le emissioni di NOx del trasporto stradale di meno del 4% per le auto e i furgoni rispetto ai livelli Euro 6d, e di circa il 2% per i camion. Inoltre, l'eventuale impatto dell'Euro 7 richiedera diversi anni per essere realizzato, il che significa che iniziera a farsi sentire quando un numero sempre maggiore di veicoli a zero emissioni verra immesso sul mercato. Man mano che il loro numero di vendite diminuira, i veicoli Euro 7 con motore a combustione interna a combustione interna avranno un impatto sempre piu marginale sul miglioramento della qualita dell'aria».