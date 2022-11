Costruttori auto preoccupati per proposta UE su norme Euro7. Vantaggio ambientale limitato, più costi soprattutto per camion

BRUXELLES - L’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili (Acea) interviene con una nota per segnalare di avere «serie preoccupazioni» riguardo alla proposta della Commissione Europea per nuove norme Euro 7 sulle emissioni inquinanti per auto e furgoni, e camion e autobus. Con le attuali norme (Euro 6) l’Ue dispone degli standard più completi e rigorosi per le emissioni inquinanti (come monossido e PM) al mondo), segnala, mentre le emissioni di gas di scarico sono già a un livello appena misurabile grazie alla tecnologia dei veicoli all’avanguardia. «L’industria automobilistica prende molto seriamente il suo ruolo di ridurre sia la CO2 che le emissioni inquinanti», afferma Oliver Zipse, presidente Acea e ceo di Bmw.

«Purtroppo il vantaggio ambientale della proposta della Commissione è molto limitato, mentre aumenta pesantemente il costo dei veicoli. Si concentra su condizioni di guida estreme che non hanno quasi alcuna rilevanza nella vita reale». La proposta, nota poi l’associazione, è particolarmente dura per i camion e trascura completamente il passaggio in rapida accelerazione ai veicoli a emissioni zero e ignora anche l’effetto dei futuri obiettivi di CO2 per i veicoli pesanti.

Con le nuove norme «i produttori di camion dovranno trasferire sostanziali risorse ingegneristiche e finanziarie dai veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile al motore a combustione interna» con «un forte impatto sulla nostra transizione verso veicoli a emissioni zero», segnala Martin Lundstedt, ceo del Gruppo Volvo e presidente del consiglio di amministrazione dei veicoli commerciali di Acea: «Non fa bene al clima, non fa bene alla salute delle persone e non fa bene al settore», aggiunge auspicando invece si dia «priorità agli investimenti in veicoli a emissioni zero, che avranno un impatto molto maggiore sia sulla qualità dell’aria che sulla riduzione delle emissioni di CO2».