Alla vigilia del vertice tra Unione Europea e Regno Unito previsto per venerdì, l'industria automobilistica del continente lancia un appello congiunto ai leader politici per scongiurare nuove fratture commerciali lungo la Manica. L'Associazione europea dei costruttori automobilistici (Acea) e la corrispettiva britannica Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt) sollecitano «un impegno politico congiunto» e immediato per abbattere le barriere legate ai criteri del 'Made in Europe' e all'inasprimento delle norme di origine, due nodi normativi che, secondo le sigle di categoria, «minacciano la competitività globale dell'intero settore automobilistico europeo».

In una nota diffusa congiuntamente da Bruxelles e Londra, i costruttori puntano i riflettori sulle criticità sollevate dall'Industrial Accelerator Act europeo. Il timore dell'industria è che l'attuale impianto normativo finisca per penalizzare l'intera filiera integrata, arrivando a «minare la redditività dei veicoli, dei componenti e delle batterie costruiti nel Regno Unito sui mercati dell'Ue, negandogli l'accesso agli incentivi 'Made in Europe' e alle opportunità di appalto pubblico». Per evitare una frammentazione delle catene di approvvigionamento — storicamente interconnesse tra Regno Unito ed Europa continentale — Acea e Smmt chiedono che a Londra venga riconosciuto «un trattamento equivalente» in tutte le disposizioni comunitarie legate all'automotive. La produzione d'oltremanica, sottolineano le due associazioni, è a tutti gli effetti «parte integrante della forza industriale europea e non dovrebbe essere esclusa dal mercato unico».

L'altro fronte critico riguarda la transizione elettrica e lo scadere delle attuali deroghe doganali. I costruttori chiedono interventi urgenti per mantenere esente dai dazi «la maggior parte del commercio bilaterale di veicoli elettrificati». A partire da gennaio, infatti, scatteranno regole di origine molto più stringenti nell'ambito dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Tca) post-Brexit: senza un adeguamento o una proroga, «centinaia di migliaia di veicoli» rischiano di essere colpiti automaticamente da una tariffa doganale del 10%, legata alla provenienza delle batterie e dei loro componenti critici.

L'impatto finanziario di questo scenario sarebbe pesantissimo per le case automobilistiche e, di riflesso, per i consumatori finali. Secondo le stime fornite da Acea e Smmt, l'applicazione dei dazi del 10% comporterebbe nel solo 2027 un aggravio di costi pari a circa «400 milioni di euro sulle esportazioni del Regno Unito verso l'Ue e a 1,4 miliardi di euro sulle esportazioni europee verso il Regno Unito», frenando gli investimenti e rallentando la diffusione della mobilità a zero emissioni su entrambi i lati della Manica.