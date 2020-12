Covid, in Emilia Romagna la scadenza del bollo auto prorogata a marzo

BOLOGNA - Slitta il pagamento del bollo auto in Emilia-Romagna. Lo annuncia l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano nel rispondere all’interpellanza del presidente della prima commissione assembleare, il leghista Massimiliano Pompignoli: la Giunta approverà lunedì una delibera con lo slittamento sia per i proprietari di automobili che di autocarri. Come accaduto a marzo, anche in occasione di questa fase emergenziale, dovuta alla ripartenza del contagio nelle settimane scorse, la Giunta ha scelto di prorogare la scadenza del pagamento da dicembre 2020 a marzo 2021, senza alcun aggravio di costi per ritardato pagamento. «Questo provvedimento è stato adottato in continuità con quello utilizzato in occasione della prima parte della crisi pandemica. Essendo una competenza regionale, abbiamo scelto di agire direttamente su questa tassa - sottolinea l’assessore Calvano - Una misura utile verso coloro che stanno già subendo pesanti ripercussioni a causa dell’emergenza».