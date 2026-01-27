Cresce il mercato dell'auto europeo: +2,4% nel 2025. Le elettriche sono a quota 17,6%

Nel 2025 il mercato europeo dell'auto (Ue+Efta+Uk) chiude con un aumento delle immatricolazioni del 2,4% (pari a 13.271.270 veicoli) rispetto al 2024. Nel solo mese di dicembre la crescita è stata del 7,6%. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili, considerando soltanto l'Unione europea, l'aumento è stato meno marcato e si attesta +1,8%. Tuttavia, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. In Ue, la quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 17,4%, in linea con le previsioni per l'anno, ma ancora un livello che lascia spazio alla crescita per rimanere in linea con la transizione. Nel 2024 la quota era al 13,6%. I quattro mercati piu grandi dell'Ue, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una crescita: Germania (+43,2%), Paesi Bassi (+18,1%), Belgio (+12,6%) e Francia (+12,5%).

Le immatricolazioni di auto ibride elettriche hanno conquistato il 34,5% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell'Ue, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+23,1%), Francia (+21,6%), Germania (+8%) e Italia (+7,9%). Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo 1.015.887 unita nel 2025. Questo è stato determinato, spiega l'Acea «dall'aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+111,7%), Italia (+86,6%) e Germania (+62,3%)". Pertanto, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,4% delle immatricolazioni di auto nell'Ue, in aumento rispetto al 7,2% dello scorso anno.

La variazione su base annua per dicembre 2025 ha mostrato un aumento del 51% per le auto elettriche a batteria e del 36,7% per le auto elettriche ibride plug-in, mentre quelle ibride elettriche hanno registrato un aumento del 5,8%. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel e scesa al 35,5%, in calo rispetto al 45,2% del 2024. Alla fine del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,7%, con cali registrati in tutti i principali mercati.

La Francia ha registrato il calo piu marcato, con un crollo delle immatricolazioni del 32%, seguita da Germania (-21,6%), Italia (-18,2%) e Spagna (-16%). Con 2.880.298 auto nuove immatricolate nel 2025, la quota di mercato delle auto a benzina e scesa al 26,6% dal 33,3% dell'anno precedente. Il mercato delle auto diesel ha continuato a diminuire, con immatricolazioni in calo del 24,2%, raggiungendo una quota dell'8,9% nel 2025. Inoltre, la variazione su base annua di dicembre 2025 ha mostrato un calo del 19,2% per la benzina e del 22,4% per il diesel.