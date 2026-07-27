Porsche: raggiunto accordo su crisi tra azienda, consiglio fabbrica e sindacato

Consiglio di amministrazione e consiglio di fabbrica di Porsche AG, insieme a IG Metall e all'associazione dei datori di lavoro Südwestmetall, hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto Pacchetto Futuro con cui l'azienda di Zuffenhausen punta a rafforzare la competitività e garantire il maggior numero possibile di posti di lavoro a lungo termine. Per rendere possibili questi obiettivi - si legge in una nota - le parti negoziali hanno concordato un pacchetto completo di misure che fornirà la base per una maggiore flessibilità e produttività. Il Pacchetto Futuro, si specifica nella nota, è una componente chiave della Strategia 2035, che sarà presentata in dettaglio durante un Capital Markets Day a ottobre. «Il Pacchetto Futuro è positivo per Porsche. Ci offre l'opportunità di riallineare strategicamente la nostra azienda e investire nella nostra competitività - ha detto Michael Leiters, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG - Con questo Pacchetto Futuro stiamo gettando le basi per la nostra strategia Sportwagenschmiede 35'.

«Ora tocca a tutti noi dare il massimo. Perché una cosa è chiara: solo raggiungendo i nostri obiettivi e ottenendo successo economico, potremo anche garantire ai nostri dipendenti la sicurezza di cui hanno bisogno». Per Ibrahim Aslan, presidente del consiglio di fabbrica di Porsche AG, il «Pacchetto Futuro rappresenta un segnale forte. Prima - ha detto - pochi avrebbero pensato che sarebbe stato possibile raggiungere un accordo su un Pacchetto Futuro che si estendesse fino al 2035, soprattutto nel contesto attuale».

«Siamo riusciti a convincere il management che investire in Porsche come azienda e negli stabilimenti di Zuffenhausen e Weissach rappresenta un'opportunità e che contribuirà in modo significativo a garantire l'occupazione per altri cinque anni. Il fatto che si siano dovuti scendere a compromessi fa parte del processo negoziale. Ora guardiamo di nuovo avanti, per la forza lavoro e per il marchio Porsche». Estendendo la tutela dei posti di lavoro e degli stabilimenti fino alla fine del 2035, l'azienda esclude licenziamenti forzati durante questo periodo. Allo stesso tempo, si è impegnata a investire 2,1 miliardi di euro nella futura sostenibilità degli stabilimenti di Zuffenhausen e Weissach.

L'obiettivo è garantire, ad esempio, che la produzione di auto sportive a due porte continui a Zuffenhausen a lungo termine, che il volume del programma Sonderwunsch possa essere ampliato e che le attività di sviluppo per tutte le linee di modelli continuino a essere concentrate a Weissach. Il pacchetto, precisa la nota, include anche la riduzione socialmente responsabile di ulteriori 5.000 posti di lavoro entro il 2035. Questo obiettivo sarà raggiunto principalmente attraverso il naturale ricambio del personale, gli effetti demografici, l'ampliamento del programma speciale di pensionamento parziale e gli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per i dipendenti iscritti a IG Metall, è previsto un bonus di adesione. Questo include un giorno di ferie aggiuntivo all'anno e un buono del valore di 200 euro all'anno. Porsche pagherà ai propri dipendenti un bonus di trasformazione una tantum di 1.500 euro nell'agosto 2026, mentre i membri di IG Metall riceveranno un aumento una tantum del bonus di trasformazione di 411 euro, per un totale di 1.911 euro.