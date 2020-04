Crolla anche mercato veicoli commerciali, -72% a marzo. Unrae, nell'intero 2020 calo potrebbe superare il 40%

ROMA - A marzo anche il mercato dei veicoli commerciali crolla per l'emergenza Covid-19, facendo seguito a 4 mesi già in calo. Le immatricolazioni di autocarri con portata fino a 3,5t, secondo le stime elaborate dal Centro Studi e Statistiche Unrae, sono 4.905, con una perdita del 72% rispetto allo stesso mese del 2019. Il primo trimestre 2020, dunque, archivia 32.792 immatricolazioni, in calo del 29%.

"Come era inevitabile - afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere - anche il mercato dei veicoli commerciali crolla per la crisi da Covid-19. Il calo, devastante nella sua repentinità ed entità, fa presagire risultati ancora peggiori nei mesi a venire, con la previsione di una contrazione del mercato che nell'intero 2020 potrebbe essere di oltre il 40%. In un contesto di estrema incertezza sulla durata dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento è più evidente che mai il ruolo essenziale svolto dal trasporto su strada per assicurare non solo il funzionamento dell'economia, ma anche la soddisfazione di tutti i bisogni essenziali nelle loro varie dimensioni, innanzitutto alimentari e farmaceutiche.

Qualunque sia l'evoluzione di una crisi senza precedenti è assolutamente necessario che la filiera della distribuzione e assistenza automotive, con le sue migliaia di aziende e i suoi 160.000 dipendenti, sia messa nelle condizioni di poter sopravvivere. Accogliendo con favore il Decreto Liquidità, Unrae auspica che le risorse, teoricamente ingenti, messe a disposizione per sostenere la liquidità delle aziende siano prontamente erogate e non ritardate da lacci burocratici". Unrae chiede che "a questo primo passo si accompagnino con la massima urgenza misure di supporto della domanda".