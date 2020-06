Crollo record della produzione auto in Germania ad aprile: -74%. Affonda tutto il settore industriale tedesco: -17,9%

BERLINO - Crollo record per la produzione industriale in Germania ad aprile, prima dell’allentamento delle misure di lockdown, scesa del 17,9% rispetto al mese precedente. Lo informa l’sitituto di statistica Destatis. Si tratta del peggiore calo secondo le serie storiche iniziate nel 1991. A trascinare l’indice il collasso della produzione auto (-74%).

Gli economisti tedeschi hanno elogiato l’entità degli aiuti forniti all’economia durante la crisi del coronavirus: il 60% ritiene opportuno aumentare la spesa pubblica di 353 miliardi di euro ed emettere garanzie aggiuntive per 820 miliardi di euro. Questo è il risultato dell’Economists Panel, un sondaggio condotto dall’Ifo, l’Institute e dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung su circa 120 professori di economia delle università tedesche, condotto in anticipo rispetto al nuovo pacchetto varato ieri dal governo. «Questo elogio generale va di pari passo con la critica dei dettagli di alcune misure in discussione, come ad esempio il piano di rottamazione», afferma Niklas Potrafke dell’Ifo Center for Public Finance and Political Economy. La possibilità di introdurre gli incentivi all’acquisto di nuove auto sono stati un flop completo, con l’89 per cento contrario.